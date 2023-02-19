Леся Никитюк показала ужасные последствия российских атак по Салтовке в Харькове: "Я была растеряна"

Украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась в Харьков, чтобы увидеть, как живет город во время войны и постоянных атак врага.

Знаменитость побывала в одном из наиболее пострадавших районов, а именно на Салтовке. Там от неизменных прилетов пострадал каждый дом.

Фотографиями на фоне разрушенного района Леся поделилась в Instagram. также телеведущая поделилась своими впечатлениями от увиденного и призналась, что подобное очень трудно видеть своими глазами.

Леся Никитюк в Харькове / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Когда мы подъезжали к Салтовке, я была растеряна, мы все помним те видео и фото. Мы все почувствовали тогда боль людей, живших в этом районе Харькова. В момент, когда вышла из маршрутки, начался снегопад. Сама природа будто захотела прикрыть метелью все изуродованные врагом дома. Снег может и прикрыл последствия, но мы все видим и всегда будем помнить что сделала "сосийская федерация", — поделилась Никитюк.

Леся Никитюк в Харькове / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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