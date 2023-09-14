Леся Никитюк показала жуткое видео, как едва не умерла на съемках шоу

Во время одного из конкурсов костюм, в котором была звезда, чуть не утопил ее.
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками жуткой историей, как едва не умерла во время съемок шоу "Хто зверху?".
В сторис своей страницы в Instagram звезда разместила короткое видео, на котором показала, как именно чуть не простилась с жизнью. Никитюк тогда участвовала в одном из конкурсов развлекательного проекта. Леся была в костюме мочалки, который в определенный момент набрал много воды и чуть не утопил ведущую:
"Вспомнила, как я чуть не умерла в костюме "мочалки" на "Хто зверху?". Это был реально пздц. Костюм набрал в себя много воды в бассейне… Смешна была бы смерть", – поделилась подробностями инцидента Никитюк.
Напомним, не так давно Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников, снявшись в нижнем белье. Ведущая продемонстрировала плоский живот и подтянутую фигуру. Звезда много времени уделяет спорту и правильному питанию, поэтому охотно кичится результатами усилий над собой.
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