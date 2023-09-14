Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Леся Никитюк показала жуткое видео, как едва не умерла на съемках шоу

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
541
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Леся Никитюк показала жуткое видео, как едва не умерла на съемках шоу

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Во время одного из конкурсов костюм, в котором была звезда, чуть не утопил ее.

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками жуткой историей, как едва не умерла во время съемок шоу "Хто зверху?".

В сторис своей страницы в Instagram звезда разместила короткое видео, на котором показала, как именно чуть не простилась с жизнью. Никитюк тогда участвовала в одном из конкурсов развлекательного проекта. Леся была в костюме мочалки, который в определенный момент набрал много воды и чуть не утопил ведущую:

"Вспомнила, как я чуть не умерла в костюме "мочалки" на "Хто зверху?". Это был реально пздц. Костюм набрал в себя много воды в бассейне… Смешна была бы смерть", – поделилась подробностями инцидента Никитюк.

Леся Никитюк показала, как едва не утонула во время съемок шоу

Леся Никитюк показала, как едва не утонула во время съемок шоу

Напомним, не так давно Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников, снявшись в нижнем белье. Ведущая продемонстрировала плоский живот и подтянутую фигуру. Звезда много времени уделяет спорту и правильному питанию, поэтому охотно кичится результатами усилий над собой.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
541
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация