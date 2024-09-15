Леся Никитюк показалась дома у родителей и рассказала, как с мамой и племянницей время проводит

Ведущая наслаждается отдыхом.
Украинская ведущая Леся Никитюк поделилась, как проходит ее отпуск в кругу ближайших.
Так, чтобы отдохнуть от плотного рабочего графика, знаменитость уехала в родной Хмельницкий. Там ее ждала большая семья. В частности, мама Леси Екатерина в ожидании звездной дочери приготовила много блюд, фирменных вкусностей и накрыла стол.
"Мама Кэт заквасила помидоров. Всем до свидания", – с юмором подписала кадр ведущая.
К тому же в своем фотоблоге Никитюк похвасталась снимками из семейного барбекю. В частности, показала, как сначала под открытым небом готовила лобстеров на гриле, а потом угощала ими маму. Впрочем, родной человек знаменитости в шутку призналася, что это блюдо почти не содержит мяса.
В то же время звезда поделилась забавными кадрами с племянницей Аней, которая стала присматриваться себе украшения тети. Однако Леся вовремя остановила девочку и потом наснимала с ней юмористических роликов для соцсетей.
Напомним, недавно ведьма Мария Тихая раскрыла подробности личной жизни Леси Никитюк и призналась, какие проблемы могут возникать в отношениях звезды с мужчинами.
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