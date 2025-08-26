- Дата публикации
Леся Никитюк показалась на прогулке с сыном и поделилась невиданным фото с беременным животиком
Леся Никитюк наслаждается моментами материнства. Ведущая показала, как проводит время с двухмесячным сыном.
Украинская ведущая Леся Никитюк показала, как проводит время с двухмесячным сыном.
Знаменитость сейчас наслаждается моментами материнства. В частности, ведущая в своем Instagram показала, как проводит время с сынишкой. Они вместе отправились на прогулку на свежем воздухе. Леся Никитюк надела спортивный костюм и кеды, а свои волосы она распустила. Сыночек тем временем отдыхал в коляске. Конечно же, разглядеть малыша не получится, ведь знаменитость пока что скрывает его от посторонних глаз.
Также Леся Никитюк поделилась ранее невиданным фото со времен, когда она еще была беременной. На снимке ведущая, которая наслаждалась солнечными лучами, была изображена в купальнике. Знаменитость демонстрировала свой заметно округлый животик. К слову, Леся Никитюк тщательно скрывала беременность, поэтому ранее не делилась соответствующими кадрами. Ведущая рассказала, что была в положении, только после того, как родила.
Напомним, Леся Никитюк спустя два месяца после родов вернулась из декрета. Во время съемок одного из развлекательных шоу она встретилась с певицей Тиной Кароль. Артистка с юмором поздравила ведущую с рождением первенца.