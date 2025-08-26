Леся Никитюк показалась на прогулке с сыном и поделилась невиданным фото с беременным животиком

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк показала, как проводит время с двухмесячным сыном.

Знаменитость сейчас наслаждается моментами материнства. В частности, ведущая в своем Instagram показала, как проводит время с сынишкой. Они вместе отправились на прогулку на свежем воздухе. Леся Никитюк надела спортивный костюм и кеды, а свои волосы она распустила. Сыночек тем временем отдыхал в коляске. Конечно же, разглядеть малыша не получится, ведь знаменитость пока что скрывает его от посторонних глаз.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Также Леся Никитюк поделилась ранее невиданным фото со времен, когда она еще была беременной. На снимке ведущая, которая наслаждалась солнечными лучами, была изображена в купальнике. Знаменитость демонстрировала свой заметно округлый животик. К слову, Леся Никитюк тщательно скрывала беременность, поэтому ранее не делилась соответствующими кадрами. Ведущая рассказала, что была в положении, только после того, как родила.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, Леся Никитюк спустя два месяца после родов вернулась из декрета. Во время съемок одного из развлекательных шоу она встретилась с певицей Тиной Кароль. Артистка с юмором поздравила ведущую с рождением первенца.