Леся Никитюк показалась с мамой и годовалым сыном в горах и вместе с ними отведала необычный гриб

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась редкими семейными снимками с мамой и маленьким сыном, сделанными во время отдыха в горах, чем тронула поклонников.

Звезда отправилась на несколько дней в горы в компании самых близких людей. В Instagram она поделилась серией атмосферных фотографий, сделанных на фоне живописных пейзажей и в стенах отеля.

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Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Наибольшее внимание поклонников привлекли снимки, на которых рядом с телеведущей позирует её мама. Также Никитюк показала на фото своего маленького сына, однако, как обычно, не стала раскрывать лишних подробностей о ребенке. Семья наслаждалась спокойным отдыхом и природой.

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Леся Никитюк с мамой / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с мамой / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Особое внимание подписчиков привлек и необычный десерт, который Леся попробовала вместе с мамой. Во время отдыха они полакомились сладостями в виде грибов, которые выглядели настолько реалистично, что их легко можно было спутать с настоящими лесными грибами.

Необычный десерт в форме гриба / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Леся Никитюк приехала со своим женихом-военным в родной город и подстригла своего годовалого сына.

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