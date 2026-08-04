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- Гламур
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Леся Никитюк показалась с мамой и годовалым сыном в горах и вместе с ними отведала необычный гриб
Мама ведущей стала главной звездой отдыха.
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась редкими семейными снимками с мамой и маленьким сыном, сделанными во время отдыха в горах, чем тронула поклонников.
Звезда отправилась на несколько дней в горы в компании самых близких людей. В Instagram она поделилась серией атмосферных фотографий, сделанных на фоне живописных пейзажей и в стенах отеля.
Наибольшее внимание поклонников привлекли снимки, на которых рядом с телеведущей позирует её мама. Также Никитюк показала на фото своего маленького сына, однако, как обычно, не стала раскрывать лишних подробностей о ребенке. Семья наслаждалась спокойным отдыхом и природой.
Особое внимание подписчиков привлек и необычный десерт, который Леся попробовала вместе с мамой. Во время отдыха они полакомились сладостями в виде грибов, которые выглядели настолько реалистично, что их легко можно было спутать с настоящими лесными грибами.
Напомним, недавно Леся Никитюк приехала со своим женихом-военным в родной город и подстригла своего годовалого сына.