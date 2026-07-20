Леся Никитюк показалась с женихом-военным во время активного отдыха на воде

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась редкими кадрами со своим женихом военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

В своем фотоблоге знаменитость показала, как они вместе проводят время возле водоема. Влюбленные решили разнообразить отдых и отправились на вейксерфинг. Для этого они арендовали катер с профессиональным инструктором.

На обнародованных кадрах Леся умело держится на доске, катаясь по волнам в специальном снаряжении. Тем временем Дмитрий оставался на катере, откуда внимательно наблюдал за возлюбленной, любуясь живописными пейзажами. Присоединился ли он к катанию, ведущая не показала.

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Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Дмитрий Бабчук / © instagram.com/lesia_nikituk

К слову, Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук находятся в отношениях больше полутора лет. Осенью 2024 пара официально подтвердила роман, а уже зимой 2025 года объявила о помолвке. Дмитрий служит в рядах ВСУ и младше телеведущей на девять лет. В июне 2025 года влюбленные впервые стали родителями — у них родился сын Оскар.

Напомним, недавно звездная мама Леся Никитюк показывалась с годовалым сыном на отдыхе. Мальчик попозировал у мамы на руках.

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