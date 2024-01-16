Леся Никитюк показалась в Польше и удивила новостью о сделанных "пластических операциях"

Украинская телеведущая Леся Никитюк заинтриговала фанатов признанием об изменениях в теле во время поездки в Польшу.

Звезда в своем фотоблоге долго ничего не публиковала. И, наконец, Леся вышла на связь из Варшавы в последний день отпуска. В сторис ведущая объяснила свое отсутствие тем, что делала несколько "пластических операций".

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Через некоторое время Никитюк все же раскрыла интригу и рассказала об изменениях в жизни, которые она охарактеризовала как "операции". В частности, за границей она читала, чтобы "удалить негативные мысли", "увеличивала доходы", покупая одежду из массмаркета, и "увеличивала самооценку" ежедневными мантрами перед зеркалом.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Более того, Леся решила еще сильнее подшутить над поклонниками. Она опубликовала провокационную фотографию в купальнике, где виднеется увеличенная грудь, ягодицы и губы. Правда, как позже объяснила Никитюк, это был фотошоп. Ведущая показала свою настоящую фигуру и подчеркнула, что надо уметь смеяться над собой, потому что "смех открывает твое сердце и утешает душу".

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Леся Никитюк порадовала поклонников еще одним пикантным снимком, где в интересной позе продемонстрировала растяжку.

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