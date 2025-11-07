Леся Никитюк покорила исполнением хита Мадонны после заявления Никитина о ее скрытом таланте

Леся Никитюк

Реклама

Украинская телеведущая Леся Никитюк ошеломила поклонников неожиданной демонстрацией вокала.

Так, звезда спела хиты Мадонны и Дженнифер Пейдж, показав, что может не только вести проекты, но и прекрасно петь. В Instagram артистка с юмором рассказала, что недавно приобрела караоке, но первое же «тестирование» превратилось в настоящий домашний мини-концерт. Леся исполнила культовую песню Мадонны Frozen и хит Crush Дженнифер Пейдж. После этого в шутку отметила саму Мадонну, чтобы та тоже оценила ее вокал.

Дата публикации 18:30, 07.11.25 Количество просмотров 15 Леся Никитюк ошеломила фанатов неожиданным талантом

И все это после недавних заявлений продюсера Юрия Никитина. Дело в том, что он уже давно разглядел музыкальный потенциал в Лесе и даже называет ее «очень серьезной певицей». Более того, шоумен месяц назад рассекретил, что еще до рождения у телеведущей сына предлагал ей начать певческую карьеру, однако тогда идея так и осталась на уровне обсуждений.

Реклама

Сама же Никитюк тогда лишь посмеялась и назвала предложение продюсера «интересным». Но похоже, на этот раз телеведущая решила все же подтвердить, что в ее душе живет настоящая артистка, и, возможно, певческая страница в ее карьере еще впереди.

Напомним, недавно редакция ТСН.ua писала о личной жизни Леси Никитюк. Звезда преодолела немало трудностей на пути к семейному счастью рядом с женихом-военным.