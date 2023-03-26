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Леся Никитюк покорила Сеть чувственным треком в дуэте с участником "Голосу країни"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
386
Время на прочтение
1 мин
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Леся Никитюк покорила Сеть чувственным треком в дуэте с участником "Голосу країни"

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Лирический трек о любви получил название "До речі".

Телеведущая Леся Никитюк продолжает открывать для поклонников свои певческие таланты.

В этот раз звезда "Орла и решки" представила очень чувственную и лирическую песню о любви в дуэте с участником шоу "Голос країни-9" Александром Тесленко.

"Кстати, говорят, что у меня вышла новая песня. Кстати, говорят, что очень хорошая", – с юмором представила новый трек Леся в своем Instagram.

Трек "До речі" сразу покорил поклонников. Фаны Никитюк отметили, что очень рады слышать такие хорошие песни в исполнении ведущей.

  • Очень красивая песня!
  • Классная песня.
  • Очень точно! Приятно слушать!
  • У Леси так много талантов, очень классная песня!

Напомним, недавно певица Jerry Heil вспомнила, как Леся Никитюк помогла ей с написанием польско-украинского трека Bronia, которую она исполнила с представителем Польши на "Евровидении-2022".

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Дата публикации
Просмотры
386
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