Леся Никитюк покорила Сеть чувственным треком в дуэте с участником "Голосу країни"

Телеведущая Леся Никитюк продолжает открывать для поклонников свои певческие таланты.

В этот раз звезда "Орла и решки" представила очень чувственную и лирическую песню о любви в дуэте с участником шоу "Голос країни-9" Александром Тесленко.

"Кстати, говорят, что у меня вышла новая песня. Кстати, говорят, что очень хорошая", – с юмором представила новый трек Леся в своем Instagram.

Трек "До речі" сразу покорил поклонников. Фаны Никитюк отметили, что очень рады слышать такие хорошие песни в исполнении ведущей.

Очень красивая песня!

Классная песня.

Очень точно! Приятно слушать!

У Леси так много талантов, очень классная песня!

Напомним, недавно певица Jerry Heil вспомнила, как Леся Никитюк помогла ей с написанием польско-украинского трека Bronia, которую она исполнила с представителем Польши на "Евровидении-2022".

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