Леся Никитюк покорила Сеть чувственным треком в дуэте с участником "Голосу країни"

Лирический трек о любви получил название "До речі".
Телеведущая Леся Никитюк продолжает открывать для поклонников свои певческие таланты.
В этот раз звезда "Орла и решки" представила очень чувственную и лирическую песню о любви в дуэте с участником шоу "Голос країни-9" Александром Тесленко.
"Кстати, говорят, что у меня вышла новая песня. Кстати, говорят, что очень хорошая", – с юмором представила новый трек Леся в своем Instagram.
Трек "До речі" сразу покорил поклонников. Фаны Никитюк отметили, что очень рады слышать такие хорошие песни в исполнении ведущей.
- Очень красивая песня!
- Классная песня.
- Очень точно! Приятно слушать!
- У Леси так много талантов, очень классная песня!
Напомним, недавно певица Jerry Heil вспомнила, как Леся Никитюк помогла ей с написанием польско-украинского трека Bronia, которую она исполнила с представителем Польши на "Евровидении-2022".
Читайте также: