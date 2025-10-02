Леся Никитюк покрасила волосы и похвасталась новой прической: "Темноватый получился цвет"

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Украинская ведущая Леся Никитюк решила обновить прическу и уже похвасталась результатом.

Знаменитость покрасила волосы. У Леси Никитюк они от природы довольно светлые, но она же сейчас выбирает быть шатенкой. Поэтому, ведущая немного красит волосы. В своем Instagram звезда уже продемонстрировала результат. Знаменитость говорит, что цвет получился темноватый, но после того, как она несколько раз помоет волосы, то они станут светлее.

"Немножко покрасили меня, и как будто темноватый получился цвет. Но я думаю, что он вымоется через несколько раз, и будет очень красиво", - делится ведущая.

Реклама

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, знаменитость также решила обновить осенний гардероб. Для этого Леся обратилась за помощью к стилисту. Особенно ведущей понравился образ с платьем-комбинацией, кожаной курткой, рубашкой и сапогами. Но когда стилист начал озвучивать цену наряда, Никитюк в шутку остановила его и сразу же сказала, что слишком дорого.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Леся Никитюк призналась, как совмещает работу с материнством. Знаменитость рассекертила, кто ей в этом помогает.