Леся Никитюк понежилась в постели с полуобнаженным женихом-воином и покорила фанов

Пара показала свое романтическое утро.
Украинская ведущая, а недавно и актриса Леся Никитюк показала новое фото с женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком.
В своем фотоблоге Леся опубликовала их утреннее романтическое фото в постели. На черно-белом изображении она предстает в нижнем белье, пока сзади ее обнимает возлюбленный. И хоть лицо ведущая скрыла, но невооруженным глазом видны их горячие чувства.
В комментариях поклонники и звездные друзья засыпали пару комплиментами и порадовались за звезду, которая нашла свое счастье:
- "Как это красиво!" – Наталка Денисенко
- "Красота" – TAYANNA
- Пусть каждое утро будет таким
- Ух, какого хорошего парня урвала себе
Отметим, об отношениях пары официально стало известно весной прошлого года. А уже в начале этого года 37-летняя Леся Никитюк получила предложение от избранника в зимнем отпуске. Известно, что жених звезды младше ее на девять лет и служит в ВСУ. Свадьбу помолвленые пока откладывают – Никитюк уже назвала причину. Тем не менее, инсайдеры утверждают, что Леся уже ожидает первенца.
Напомним, недавно певица Настя Каменских воссоединилась с мужем Потапом за границей. Супругов застали папарацци и заинтриговали фанатов.
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