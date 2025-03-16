Леся Никитюк понежилась в постели с полуобнаженным женихом-воином и покорила фанов

Украинская ведущая, а недавно и актриса Леся Никитюк показала новое фото с женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

В своем фотоблоге Леся опубликовала их утреннее романтическое фото в постели. На черно-белом изображении она предстает в нижнем белье, пока сзади ее обнимает возлюбленный. И хоть лицо ведущая скрыла, но невооруженным глазом видны их горячие чувства.

Леся Никитюк с женихом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях поклонники и звездные друзья засыпали пару комплиментами и порадовались за звезду, которая нашла свое счастье:

"Как это красиво!" – Наталка Денисенко

"Красота" – TAYANNA

Пусть каждое утро будет таким

Ух, какого хорошего парня урвала себе

Отметим, об отношениях пары официально стало известно весной прошлого года. А уже в начале этого года 37-летняя Леся Никитюк получила предложение от избранника в зимнем отпуске. Известно, что жених звезды младше ее на девять лет и служит в ВСУ. Свадьбу помолвленые пока откладывают – Никитюк уже назвала причину. Тем не менее, инсайдеры утверждают, что Леся уже ожидает первенца.

Напомним, недавно певица Настя Каменских воссоединилась с мужем Потапом за границей. Супругов застали папарацци и заинтриговали фанатов.

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