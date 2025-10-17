- Дата публикации
Леся Никитюк после заявления Оли Поляковой об участии в нацотборе на "Евровидение" выдвинула условие
Ведущая отреагировала на слова артистки и сделала заявление.
Украинская ведущая Леся Никитюк после признания певицы Оли Поляковой об участии в нацотборе на "Евровидение" удивила заявлением.
Исполнительница собралась попробовать свои силы на Национальном отборе. Артистка заявила, что даже подала заявку. Правда, есть один нюанс. Оля Полякова по правилам не может участвовать в нацотборе, поскольку после 2014 года ездила в Россию. Но исполнительница обратилась к "Суспільному" и просит скорректировать требования для потенциальных участников.
На заявление Оли Поляковой отреагировала Леся Никитюк. Знаменитость выдвинула неожиданное условие. Она заявила, что в случае участия Оли Поляковой в нацотборе на "Евровидение-2026" станет ведущей конкурса.
"Если Оля Юрьевна идет на нацотбор, то я хочу его вести", - заявила ведущая.
Кстати, в прошлом году Лесе Никитюк выпадала эта возможность. Однако знаменитость не могла стать ведущей нацотбора на "Евровидение", поскольку на эти даты у нее были другие планы.
Напомним, недавно Оля Полякова представила новую песню. Артистка спела на английском языке и сняла клип, где в образе воительницы устроила соблазнительные танцы.