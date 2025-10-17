Леся Никитюк после заявления Оли Поляковой об участии в нацотборе на "Евровидение" выдвинула условие

Леся Никитюк и Оля Полякова

Украинская ведущая Леся Никитюк после признания певицы Оли Поляковой об участии в нацотборе на "Евровидение" удивила заявлением.

Исполнительница собралась попробовать свои силы на Национальном отборе. Артистка заявила, что даже подала заявку. Правда, есть один нюанс. Оля Полякова по правилам не может участвовать в нацотборе, поскольку после 2014 года ездила в Россию. Но исполнительница обратилась к "Суспільному" и просит скорректировать требования для потенциальных участников.

На заявление Оли Поляковой отреагировала Леся Никитюк. Знаменитость выдвинула неожиданное условие. Она заявила, что в случае участия Оли Поляковой в нацотборе на "Евровидение-2026" станет ведущей конкурса.

"Если Оля Юрьевна идет на нацотбор, то я хочу его вести", - заявила ведущая.

Леся Никитюк отреагировала на желание Оли Поляковой принять участие в нацотборе / © instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, в прошлом году Лесе Никитюк выпадала эта возможность. Однако знаменитость не могла стать ведущей нацотбора на "Евровидение", поскольку на эти даты у нее были другие планы.

