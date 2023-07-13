Леся Никитюк посветила аппетитными ягодицами в купальнике: "Еще не идеал"

Украинская телеведущая Леся Никитюк в купальнике посветила аппетитными ягодицами.

В общем, знаменитость увлеклась вейкбордингом. Это экстремальный вид спорта, который заключается в том, что нужно на специальной доске кататься на воде. Лесе хорошо это удается, и она охотно делится результатами со своими поклонниками.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Однако фанаты обратили внимание не только на успехи Леси в вейкбординге. Поклонники отметили, что у Никитюк очень стройная фигура. Ведущая опубликовала фото, где посветила аппетитными ягодицами в купальнике. Правда знаменитость отметила, что пока у нее не идеальная фигура.

"Это еще не идеал. Нужно меньше пить красного сухого (прим. ред. – вина)", — отметила Леся.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно фигурой в купальнике посветила супруга Виктора Павлика – Екатерина Репьяхова. Блогерша убеждена, что ее тело пока неидеальное. Катя призналась, что ей не нравится в своей фигуре.

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