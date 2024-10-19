Леся Никитюк посветила декольте в изысканном мини-платье и назвала то, что ее заряжает: "Я счастлива"

Ведущая ярко встретила свое 37-летие.
Сегодня, 19 октября, ведущая Леся Никитюк отмечает день рождения.
Знаменитость по случаю праздника порадовала фанов фотосессией в горячем образе. На изображение Леся предстала в черном мини-платье с глубоким декольте и добавила к образу сапоги гофре, которые подчеркнули ее длинные ноги. Совершенным вид Никитюк сделали изящный макияж и укладка.
Кроме того, в свой день рождения ведущая поделилась размышлениями о жизни и призналась, что ее очень заряжает постоянное движение вперед, несмотря на страхи. К слову, Леся также рассказала, что 37-летие она встречает на съемочной площадке фильма.
"Проснулась без отеков и супер, поехала сниматься в кино. Если честно, вся моя жизнь, как кино. И в обоих случаях я ниф*га не играю… Принимаю и проживаю все, что дает мне жизнь и всегда деллюсь с вами. Как бы ни было, я всегда стараюсь расти и развиваться, не стоять на месте, выходить из зоны комфорта, учиться тому, чего не знаю, и это заряжает меня! Пока в моей жизни все по плану и я счастлива. Поэтому благодарю за поздравления и ВСУ, что живу!", - восхитила знаменитость.
Напомним, недавно певица Оля Полякова произвела фурор сменой своего образа на рыжеволосую бестию. Поклонники удивились молодому виду звезды в 45 лет.
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