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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Леся Никитюк "потеряла" полуторагодовалого сына: где спрятался малыш

Телеведущая поиграла с годовалым Оскаром в прятки и умиляла подписчиков забавным видео.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Леся Никитюк с сыном Оскаром

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Вендучая Леся Никитюк показала, как играет с годовалым сыном Оскаром, который порадовал звездную маму забавными укрытиями за шторами.

Украинская телеведущая поделилась новым милым моментом с сыном в Instagram. После возвращения из Карпат ее ждало домашнее развлечение. Маленький Оскар решил скрыться за шторами. Леся сразу подхватила игру и принялась делать вид, что не может найти мальчика. Ведущая шутливо расспрашивала, куда девался ее малыш. А когда нашла сына, не сдержала умиления.

А где мальчик? А где это Осык? Вы не видели Оскара? Такой маленький, беленький. А я нашла!» — обратилась к сыну Леся Никитюк.

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Обычная штора превратилась в прекрасный тайник для малыша, а для веселья с мамой не понадобилось никаких игрушек. Телеведущая показала этот семейный эпизод в соцсетях, подарив подписчикам возможность подсмотреть их будни.

Сейчас Леся вместе с сыном живет у родителей в Хмельницком. Решение переехать из Киева было связано с ситуацией безопасности в столице.

Напомним, недавно жених Леси Никитюк после операции возвращается на фронт и показал свое свежее фото.

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