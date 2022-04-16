Леся Никитюк потролила утопленную "Москву" в новом треке

Артистка выпустила бранную забавную песню.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, во время полномасштабной войны ставшая волонтером, успела еще и записать новый трек.

Знаменитость не смогла обойти вниманием новости об утопленном российском крейсере "Москва" и написала песню. Юмористка перепела композицию из мультфильма "В синем море, в белой пене". Звезда потролила корабль, ушедший в правильном направлении.

Реакцию от пользователей не пришлось долго ждать:

Леся, вы богиня! И в мирное время и в неспокойное, дарите нам улыбки

Мега актуально! Боже! Все-таки как в Украине много талантливых людей

Большое спасибо тебе, Лесь! С самого начала войны ты делаешь невероятный труд для всех! Самая лучшая

Леся, ваши песни это отдельный вид искусства! Что слова, что видео пробирают по душе

Напомним, за уничтожение "Москвы" Россия нанесла удар по заводу, где производятся ракеты "Нептун". Об этом сообщили в Укроборонпроме.

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