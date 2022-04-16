Леся Никитюк потролила утопленную "Москву" в новом треке

Артистка выпустила бранную забавную песню.
Украинская телеведущая Леся Никитюк, во время полномасштабной войны ставшая волонтером, успела еще и записать новый трек.
Знаменитость не смогла обойти вниманием новости об утопленном российском крейсере "Москва" и написала песню. Юмористка перепела композицию из мультфильма "В синем море, в белой пене". Звезда потролила корабль, ушедший в правильном направлении.
Реакцию от пользователей не пришлось долго ждать:
- Леся, вы богиня! И в мирное время и в неспокойное, дарите нам улыбки
- Мега актуально! Боже! Все-таки как в Украине много талантливых людей
- Большое спасибо тебе, Лесь! С самого начала войны ты делаешь невероятный труд для всех! Самая лучшая
- Леся, ваши песни это отдельный вид искусства! Что слова, что видео пробирают по душе
Напомним, за уничтожение "Москвы" Россия нанесла удар по заводу, где производятся ракеты "Нептун". Об этом сообщили в Укроборонпроме.
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