Леся Никитюк поймала мошенников на горячем и пригрозила им наказанием: что известно
Ведущая возмутилась беззаконием в Сети.
Украинская ведущая Леся Никитюк разоблачила мошенническую схему, в которую впутывают ее имя.
Так, в сторис она показала скриншот, где она якобы рекламирует игры в казино. Леся сразу расставила точки над "і". Она объяснила, что никоим образом не причастна к этому. По ее словам, неизвестные таким образом спекулируют на ее имени и нелегально втягивают пользователей в азартные игры.
Ведущая не стала терпеть такого поведения мошенников и нецензурно послала их. К тому же предупредила, что в будущем будет наказывать их в соответствии с законодательством Украины. И в этом ей будет помогать надежный юрист. В то же время Никитюк обратилась с просьбой к поклонникам создавать на подобные рекламы жалобы, чтобы их удаляли из Сети.
"Казино, идите н*х*й, пожалуйста. И не используйте мои видео для своих ср*ных реклам! Пойдете в суд — у меня юрист ах*р*нный! Я предупредила! Друзья, видите — бросайте жалобу!" — резко написала артистка.
