Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Леся Никитюк позаигрывала к 51-летнему Джареду Лето: "Набирай, номер не изменился"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1134
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Леся Никитюк позаигрывала к 51-летнему Джареду Лето: "Набирай, номер не изменился"

Леся Никитюк и Джаред Лето

Ведущая оценила его образ для Met Gala 2023 года.

Украинская телеведущая Леся Никитюк обратилась к своему кумиру, американскому актеру и музыканту Джареду Лето.

Леся внимательно следила, как в этом году проходило одно из самых главных модных событий Met Gala 2023, гостем которого был Джаред. 51-летний актер в очередной раз покорил сердце телеведущей своим стильным образом.

Никитюк написала свое игривое обращение к Лето в Instagram и в шутку попросила, чтобы он позвонил ей

"Джаред, набирай! Номер не изменился", — пошутила Леся.

Джаред Лето / © instagram.com/lesia_nikituk
Джаред Лето / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Заметим, что в 51 год Джаред Лето не перестает ошеломлять публику своей внешностью, ведь он до сих пор выглядит очень молодо. Да и эпатировать аудиторию актер по-прежнему любит.

К примеру, в этом году Джаред удивил всех, появившись на Met Gala 2023 в костюме кошки Карла Лагерфельда Шупетта. Затем актер переоделся в изысканный черный костюм с мантией.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1134
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация