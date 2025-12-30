Леся Никитюк пожаловалась на испорченный болезнью новогодний отдых в Буковеле

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк пожаловалась на испорченный болезнью отдых в Буковеле.

Знаменитость хотела насладиться отпуском на западе Украины и, похоже, именно там встретить Новый 2026 год. Однако накануне праздников ведущая заболела. Как ранее делилась Никитюк, у нее поднимается высокая температура, хотя тесты на грипп показывают отрицательный результат. Поэтому, знаменитость обратилась за помощью к врачам, сдала все необходимые анализы и начала лечение. При этом отдых в Буковеле, похоже, пришлось отменить.

"Сдала анализы, слюну и тесты. Вот вам и неделя отдыха в Буковеле", - делится знаменитость.

Однако Лесе Никитюк, похоже, уже становится лучше. Знаменитость надеется, что вскоре полностью выздоровеет и избавится от болезни.

"До полного выздоровления осталось, я думаю, дня два", - подытожила ведущая.

