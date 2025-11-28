Леся Никитюк приехала к родителям в Хмельницкий и удивила их своим кулинарным шедевром

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк впервые за долгое время показала своих родителей.

Так, звезда наведалась к родным в гости в родной город Хмельницкий. После рабочих дней Леся вместе с сыном Оскаром временно поселилась в родительской квартире. Ведущая призналась, что пытается каждый раз радовать маму и папу блюдами из продуктов, которые они никогда не ели.

На этот раз свой кулинарный талант Никитюк продемонстрировала во время приготовления семье тайского супа том ям. Она отметила, что добавила в блюдо крабов и порадовала родителей изысканным рецептом. Ведущая насыпала суп в тарелку и показала, как угощала им папу. Иван Иванович охотно полакомился, но перед тем выпил рюмочку крепкого напитка.

Папа Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Папа Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

А вот мама Екатерина Петровна не сразу поняла, как доставать крабовое мясо из панциря. Поэтому попросила помощь у мужа. В свою очередь Леся сказала родителям, что на этом не все и «на десерт» она еще приготовила запеченных лобстеров, чем повторно удивила маму.

Родители Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Мама Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

К слову, недавно Леся Никитюк показывала, как в родном городе гуляла с сыночком и похвасталась осенним луком.