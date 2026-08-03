Леся Никитюк приехала с женихом-военным в родной город и подстригла годовалого сына

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк показала редкие семейные кадры с женихом-военным Дмитрием Бабчуком и их годовалым сыном Оскаром.

Звездная семья сейчас проводит время в родном для ведущей Хмельницком, куда Леся часто приезжает в родительский дом. В этот раз супруги решили сделать для маленького Оскара особое событие — отвести его на стрижку.

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В своем фотоблоге Никитюк показала, как сына стригли в одном из барбершопов города. Во время процедуры мальчик сидел на руках у папы, который помогал мастерам, чтобы малыш чувствовал себя спокойнее. В то же время Леся традиционно не показала лицо сына, оставив его за кадром.

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Жених и сын Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сын Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Впрочем, ведущая не скрывала, что ей было немного жаль прощаться с кудрями мальчика, которые он унаследовал от папы-военного. Более того, некоторые пряди Леся даже решила сохранить на память.

«Постригли нашего мальчика. А я взяла и собрала эти кудряшки в салфетку, завернула и буду беречь. Теперь в семье только одни кудри», — пошутила Никитюк, намекнув, что вьющиеся волосы теперь остались только у Дмитрия Бабчука.

Отметим, Леся Никитюк воспитывает сына вместе с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Пара обручилась в начале 2025 года, а уже летом того же года впервые стала родителями. Жених телеведущей младше ее на девять лет.

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