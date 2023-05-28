Леся Никитюк примерила яркое сари и превратилась в индийскую красавицу

Украинская телеведущая Леся Никитюк в свое время много путешествовала по миру и знакомилась с разными культурами.

Однако настоящий индийский сари — национальный наряд женщин в Индии — ей удалось примерить в Украине. Звезда приехала в родной Хмельницкий и пришла в гости к другу семьи, который приехал в Украину из Индии.

Во время теплой встречи Леся смогла не только попробовать традиционную восточную кухню, но и примерить сразу три красивых образа. В сторис в Instagram Никитюк превратилась в настоящую индийскую красавицу.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кроме яркого платья телеведущая надела аутентичные аксессуары — серьги и папку, которую женщины одевают на голову.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что вместе с другими украинскими знаменитостями Леся Никитюк приветствовала украинскую столицу Киев с Днем города и поделилась фото на фоне Золотых ворот.

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