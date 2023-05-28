Леся Никитюк примерила яркое сари и превратилась в индийскую красавицу

Ведущая позировала в национальном образе.
Украинская телеведущая Леся Никитюк в свое время много путешествовала по миру и знакомилась с разными культурами.
Однако настоящий индийский сари — национальный наряд женщин в Индии — ей удалось примерить в Украине. Звезда приехала в родной Хмельницкий и пришла в гости к другу семьи, который приехал в Украину из Индии.
Во время теплой встречи Леся смогла не только попробовать традиционную восточную кухню, но и примерить сразу три красивых образа. В сторис в Instagram Никитюк превратилась в настоящую индийскую красавицу.
Кроме яркого платья телеведущая надела аутентичные аксессуары — серьги и папку, которую женщины одевают на голову.
Напомним, что вместе с другими украинскими знаменитостями Леся Никитюк приветствовала украинскую столицу Киев с Днем города и поделилась фото на фоне Золотых ворот.
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