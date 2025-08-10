- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 1 мин
Леся Никитюк привезла родителей в санаторий и показала, как в бассейне с ними время проводит
Семья наслаждается отдыхом на Хмельнитчине.
Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала родителей поездкой в оздоровительный центр.
Так, звезда отправилась с мамой и папой в санаторий в Сатанове Хмельницкой области и поделилась атмосферными кадрами с отдыха. В сторис в Instagram Леся показала их утренний рацион — вместо деликатесов на тарелке были только овощной салат и хлеб с маслом. На десерт ведущая взяла для семьи кислородную пенку. Знаменитость в своем стиле в шутку прокомментировала ситуацию: "А то попривыкли... устрицы им утром подавай. Г*мно, это правда".
Также семейство посещало бассейн. Во время одного из занятий плаванием звезда запечатлела своего папу, который с удовольствием оздоравливался. Через некоторое время Леся и сама пошла в бассейн, а перед тем в зеркале показала стройную фигуру в купальнике, продемонстрировав прекрасную форму после родов.
К слову, на отдых звездная мама поехала с маленьким сыном, имя которого пока неизвестно. Мальчика, которому вскоре исполнится два месяца, Леся традиционно не показывает публике. А во время процедур ведущей, похоже, он оставался под присмотром бабушки и дедушки.
