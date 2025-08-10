Леся Никитюк привезла родителей в санаторий и показала, как в бассейне с ними время проводит

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала родителей поездкой в оздоровительный центр.

Так, звезда отправилась с мамой и папой в санаторий в Сатанове Хмельницкой области и поделилась атмосферными кадрами с отдыха. В сторис в Instagram Леся показала их утренний рацион — вместо деликатесов на тарелке были только овощной салат и хлеб с маслом. На десерт ведущая взяла для семьи кислородную пенку. Знаменитость в своем стиле в шутку прокомментировала ситуацию: "А то попривыкли... устрицы им утром подавай. Г*мно, это правда".

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Родители Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Также семейство посещало бассейн. Во время одного из занятий плаванием звезда запечатлела своего папу, который с удовольствием оздоравливался. Через некоторое время Леся и сама пошла в бассейн, а перед тем в зеркале показала стройную фигуру в купальнике, продемонстрировав прекрасную форму после родов.

Отец Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

К слову, на отдых звездная мама поехала с маленьким сыном, имя которого пока неизвестно. Мальчика, которому вскоре исполнится два месяца, Леся традиционно не показывает публике. А во время процедур ведущей, похоже, он оставался под присмотром бабушки и дедушки.

