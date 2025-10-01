Леся Никитюк призналась, как совмещает материнство и работу: "Мамочка за 200 гривен согласилась"

Леся Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась, как ей удается совмещать уход за сыночком и работу на телевидении.

Телеведущая после рождения малыша быстро вернулась к работе, однако признается — сделать это удалось благодаря поддержке родных. В интервью Show 24 звезда поделилась, что больше всего помогла ее мама, которой она в шутку приписала "тариф".

"Мамочка, богиня нашей семьи, с большой радостью и за 200 гривен в час согласилась посидеть с внуком. Шучу!" — рассказала звезда.

Впоследствии к бабушке присоединилась и невестка Леси. Они вместе они заботились о малыше, пока телеведущая была на съемочной площадке.

"Господь дал моей маме здоровья и сил. Она с радостью согласилась сидеть с внуком. Потом еще и невестка помогла, и они вдвоем прекрасно проводили время с нашим сыном, пока я работала", — рассказала Никитюк.

Знаменитость признается, что серьезных трудностей совмещения карьеры и материнства ей избежать удалось. Единственными нюансами стали заботы, связанные с грудным вскармливанием.

