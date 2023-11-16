Леся Никитюк прокомментировала фото гениталий, которые ей массово присылают мужчины

Украинская телеведущая Леся Никитюк смешно отреагировала на огромное количество мужских гениталий в личных сообщениях.

В своем Instagram Никитюк решила с особой благодарностью обратиться к мужчинам, которые прислали ей фото своих интимных зон.

"Утром посмотрела на все те гениталии, которые мне прислали. Мужчины, я не против. У меня уже много лет хит-парад. Все нормально, я привыкла. Спасибо", – пошутила телеведущая.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На этом звезда не остановилась и продолжила развлекать поклонников. Она отметила некоторые рекомендации, которые бы хотела, чтобы соблюдали мужчины во время следующих ню фото. В частности, речь зашла о фоне снимков.

"Просто моя рекомендация. Прекратите уже делать те фото на этих турецких дивандеках, коврах и одеялах из СССР. Выбирайте белый фон такой, однотонный", – добавила смеясь Никитюк.

Отметим, что такой активности мужчин поспособствовала недавняя серия публикаций Леси в сторис, которую она назвала "легким инстаграммным флиртом". Ведущая сначала запостила фото, где сообщила, что отправляется за круассанами. Внимание мужчин мгновенно переросло в предложения. Массово они стали предлагать оплатить лакомство.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк сразу поняла в чем дело. Поэтому масштабировала свои запросы и в шутку продолжила выкладывать фото, в которых уже заявила, что нуждается в драгоценной одежде, украшениях и машинах. Впрочем, по словам Никитюк, анонимные поклонники способны только на фото гениталий.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно своими формами в нижнем белье похвасталась украинская актриса Анна Кошмал. Женщина продемонстрировала тело на занятиях йогой, стоя вверх ногами.

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