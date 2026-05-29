Леся Никитюк прокомментировала слухи о замужестве и раскрыла, какой будет ее свадьба с женихом-военным

Леся Никитюк с женихом

Реклама

Украинская ведущая Леся Никитюк прокомментировала слухи о своем замужестве и раскрыла, какой будет ее свадьба с женихом-военным Дмитрием Бабчуком.

Вокруг личной жизни знаменитости бурлит немало сплетен. Сама же Леся Никитюк хоть и раскрывает некоторые подробности, но предпочитает держать все в тайне. Однако в разговорес Екатериной Осадчей ведущая ответила на некоторые популярные вопросы. В частности, Леся Никитюк прокомментировала свое замужество и свадьбу.

Ведущая заверила, что они с возлюбленным могли бы приватно расписаться, но такой вариант им не нравится. Леся говорит, что хочется организовать пышный праздник: «Мы могли бы пойти, расписаться и сделать несколько фотографий, но нас это не устраивает».

Реклама

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Екатерина Осадчая уточнила, наденет ли Леся Никитюк белое платье и фату, на что Никитюк с сарказмом ответила: «Нет, Катя, я хочу розовое платье, мятного цвета я хочу!». Также знаменитость продолжила дальше шутить: «У нас очень много друзей-коллег. Я думаю, что все по полчасика поработают у нас на свадьбе, можно тогда уже и без конверта прийти».

Однако все же некоторые подробности ведущая раскрыла. Знаменитость очень хочет, чтобы на ее свадьбе выступала артистка Верка Сердючка: «Мы вообще хотим, чтобы у нас была Верка Сердючка. Или мы и гости, или мы вдвоем и Данилко».

Кстати, кроме вопросов о свадьбе, Леся Никитюк также высказалась и о сыне. Знаменитость хоть и делится фото с Оскаром, но личико его скрывает. Однако ведущая заверила, что вскоре полностью покажет сынишку: «Скоро покажем! Он сам себя уже покажет! Он уже такой, что…».

Напомним, недавно Леся Никитюк высмеяла разницу в возрасте с женихом. Ведущая старше возлюбленного на восемь лет.

Реклама

Новости партнеров