Леся Никитюк публично высмеяла Тараса Цимбалюка из-за его фраз из шоу "Холостяк"

Леся Никитюк и Тарас Цимбалюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Участие Тараса Цимбалюка в шоу «Холостяк» привлекло к нему ещё больше внимания со стороны зрителей, однако наряду с популярностью артист стал объектом целой волны забавных мемов.

Поклонники проекта заметили, что во время общения с участницами он часто отвечал лаконичными фразами. Именно эти короткие реплики быстро запомнились зрителям. Впоследствии они превратились в настоящий интернет-мем, который активно обсуждали в соцсетях. Теперь даже коллеги актера не упускают случая пошутить на эту тему.

Леся Никитюк решила обыграть этот момент в юмористическом ключе. Во время выпуска шоу «Е-Вопрос» ведущая вспомнила самые яркие реакции Цимбалюка и решила добавить к ним немного собственного юмора.

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«Перейдём к топ-листе самых забавных фраз, прозвучавших во время съёмок проекта „Холостяк“: „опа“, „что ты“ и „прикол“», — пошутила Никитюк.

Тарас Цимбалюк

Шутка ведущей вызвала бурную реакцию в студии. Для зрителей эти слова стали своеобразным напоминанием о моментах из реалити-шоу, которые превратились в популярные мемы.

Цимбалюк отнесся к ситуации с легкостью. Актёр не стал оправдываться, а наоборот — поддержал шутку и объяснил, почему именно короткие реплики так запомнились зрителям. По его словам, в кадре осталась лишь часть его настоящих разговоров.

«Слушай, ну, часть этих фраз — это вырезано. Ну, типа, у меня были более развернутые ответы на некоторые истории. А иногда, ну слушай, это просто первая вечеринка — оттуда всё и началось. Ну, когда ты уже слушаешь какую-то, ну, 20-ю, 30-ю историю подряд, какую-то, типа, знаешь, бытовую, и ты просто реагируешь на неё обычно: „ну клас“, типа», — рассказал актёр.

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Напомним, ранее Тарас Цимбалюк порадовал редкими фотографиями с родителями и очаровал их стильным внешним видом.

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