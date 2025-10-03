Леся Никитюк публично заговорила о свадьбе с женихом-военным и когда она состоится

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк публично заговорила о свадьбе с возлюбленным, военным Дмитрием Бабчуком.

В личной жизни знаменитости в этом году произошли кардинальные перемены. В начале января она объявила о помолвке. А уже 15 июня звезда в одном из роддомов Киева родила сына. Впрочем, поклонников ведущей интересует вопрос, а не вышла ли она уже замуж.

На развлекательном проекте "Хто зверху?", где Леся Никитюк является капитаном, она публично заговорила о свадьбе. Когда ведущая представляла участницу своей команды - юмориста Александру Машлятину, то пригласила ее на празднование. На вопрос, а когда же это произойдет, знаменитость в шутку ответила: "Скоро".

Леся Никитюк с женихом и сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, на самом деле уже давно ходят сплетни, что Леся Никитюк таки вышла замуж. Сама же ведущая прямых ответов избегает, только шутит, что в ее доме есть ЗАГС. Что же касается свадьбы, то знаменитость это событие пока откладывает. Леся говорит, что это довольно сложно организовать, поскольку Дмитрий является действующим военным.

Напомним, недавно Леся Никитюк поэкспериментировала над внешним видом. Знаменитость покрасила волосы и похвасталась новой прической.