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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
39k
Время на прочтение
2 мин

Леся Никитюк раскрыла, каким методом скрывала беременность все 9 месяцев: "Разведка кусает локти"

На протяжении всей беременности не было никаких намеков и в этом звезде помогла мода.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Леся Никитюк

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно показывала фото из роддома, рассекретила метод, который позволил ей держать беременность в тайне на протяжении всех девяти месяцев.

Так, в Instagram издания "Клац" появился пост с подборкой образов Никитюк с периода беременности. Из фотографий становится понятно, что именно мода и помогла звезде держать новость в секрете. Дело в том, что все это время Леся сознательно строила образы в стиле оверсайз, придерживалась многослойности и делала правильные акценты, которые и помогли ей тянуть интригу до последнего.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Леся Никитюк с женихом

Леся Никитюк с женихом

Более того, даже на последнем, девятом месяце беременности, звезда смогла подобрать такой лук из юбки и клетчатой рубашки, что ни одна деталь не выдавала, что она в шаге от родов. А на восьмом месяце Леся выбрала объемный тренч с поясом, который элегантно подчеркнул ее силуэт и успешно отвлек внимание.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Леся Никитюк

"Я так и не успела поносить те джинсы с резинкой для беременных!", — с юмором прокомментировала пост Леся.

Фанаты тоже не сдерживали эмоций от такого мастерства звезды:

  • Разведка СБУ кусает локти, потому что даже они не заметили, уровень маскировки — богиня

  • Самая красивая беременная. Такая нежная и хрупкая

  • Вот красавица. И самое главное, что не разнесло. А ножки — топ

  • Еще важно сумку правильно подобрать. Леся очаровательна

    Напомним, недавно певец Дмитрий Волканов также заговорил о пополнении в семье.

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Дата публикации
Количество просмотров
39k
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