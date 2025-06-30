Леся Никитюк раскрыла, каким методом скрывала беременность все 9 месяцев: "Разведка кусает локти"

Леся Никитюк

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Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно показывала фото из роддома, рассекретила метод, который позволил ей держать беременность в тайне на протяжении всех девяти месяцев.

Так, в Instagram издания "Клац" появился пост с подборкой образов Никитюк с периода беременности. Из фотографий становится понятно, что именно мода и помогла звезде держать новость в секрете. Дело в том, что все это время Леся сознательно строила образы в стиле оверсайз, придерживалась многослойности и делала правильные акценты, которые и помогли ей тянуть интригу до последнего.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Леся Никитюк с женихом

Более того, даже на последнем, девятом месяце беременности, звезда смогла подобрать такой лук из юбки и клетчатой рубашки, что ни одна деталь не выдавала, что она в шаге от родов. А на восьмом месяце Леся выбрала объемный тренч с поясом, который элегантно подчеркнул ее силуэт и успешно отвлек внимание.

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Леся Никитюк

Леся Никитюк

"Я так и не успела поносить те джинсы с резинкой для беременных!", — с юмором прокомментировала пост Леся.

Фанаты тоже не сдерживали эмоций от такого мастерства звезды:

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Еще важно сумку правильно подобрать. Леся очаровательна Напомним, недавно певец Дмитрий Волканов также заговорил о пополнении в семье.