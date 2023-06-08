Леся Никитюк расплакалась из-за катастрофы в Херсонской области: "Это просто ужас"

Ведущая не может без эмоций реагировать на события, которые происходят в Херсонской области.

Украинская телеведущая Леся Никитюк расплакалась из-за катастрофы в Херсонской области. Знаменитость эмоционально отреагировала на затопление населенных пунктов, которое произошло из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Как поделилась в Instagram-stories Никитюк, то, что натворили в Херсонской области российские военные – это ужасный акт терроризма. Из-за действий захватчиков страдают невинные люди и животные. Особенно ужасно, что оккупанты не дают эвакуироваться людям с оккупированных территорий, чтобы они могли спасти свою жизнь.

"Пришла с работы... Наконец-то можно поплакать...С*ка...От этого ужаса... Это просто ужас. Террористы, бл*дь", — эмоционально выразилась Леся.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, весь мир реагирует на подрыв оккупантами Каховской ГЭС, что привело к настоящей катастрофе. Из-за действий захватчиков населенные пункты Херсонской области стали затапливаться водой. Ранее российский шоумен Макс Галкин показал ужасные последствия поступка оккупантов и пообщался с украинцами.

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