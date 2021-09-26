Леся Никитюк рассекретила, что подарила Сергею Притуле на 40-летие

Летом ведущий отпраздновал юбилей.

Украинская ведущая Леся Никитюк поделилась, как поздравила своего коллегу, шоумена Сергея Притулу.

Так, в июне знаменитости исполнилось 40 лет. По случаю юбилея он устроил шумный праздник, куда пригласил много гостей. В программе "Світське життя" блогерша рассказала, что подарила имениннику. Так, Леся вручила конверт с деньгами.

"Подарила 500 или 1000 долларов, где-то так. Дала конверт, он спрятал его и все. Такие вот подарки, очень просто. Люди даже в шоу-бизнесе, при статусе, любят, когда им дарят деньги. А что я ему буду дарить? Пентхаус он себе построил, бассейн у него есть, туфли дорогие, часы есть, жена, куча детей. Ну что я ему буду дарить?" — поделилась звезда.

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Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала "Світькому життю", как планировала купить у Потапа песню и заняться певческой карьерой. Звезда хочет выпустить вторую сольную композицию.

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