Леся Никитюк рассекретила, кто "свел" ее с женихом-военным

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о романе с военным-женихом Дмитрием Бабчуком и кто сыграл решающую роль в их знакомстве.

Выяснилось, что эта история берет начало в непростой для страны период. Именно тогда между Никитюк и военным Асаном Исенаджиевым завязалась переписка, сообщила ведущая в выпуске «єПитання на Новому». Впоследствии она и стала отправной точкой для судьбоносной встречи. Случайное распространение публикации переросло в общение, которое имело неожиданное продолжение.

«Это был 2022 год. Те долгие-долгие дни, за которыми мы наблюдали, ждали, когда освободят „Азовсталь“, верили. Там среди многих других наших защитников находился Асан. Я отреагировала и репостнула его сообщение-обращение к президенту Турции. И, собственно, так мы начали переписываться. Как могла, поддерживала его, говорила: „Все будет хорошо. Ты вернешься, вот увидишь! И я тебе еще свадьбу проведу“. Он вернулся!» — отметила Леся.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук

После возвращения Асана домой именно он стал тем, кто познакомил ведущую с ее будущим возлюбленным. Давнее знакомство с Дмитрием Бабчуком неожиданно сыграло ключевую роль — обычный разговор за кофе перерос в нечто большее.

«Как-то мы с Димой вышли на кофе. При встрече сказал ему, что мне надо жениться. Добавил, что у меня на свадьбе тамадой будет сама Леся Никитюк. А он спросил, действительно ли общаюсь с ней. На что я и показал переписку в телефоне. А Дима влюбился. Сказал: „Люблю — и все!“. И тогда я позвонил Лесе и рассказал ей», — вспоминает Асан.

Так случайное знакомство из-за поддержки в сложное время превратилось в личную историю любви. И, как с юмором отмечает ведущая, самый благодарный за это человек — ее мама.

