Леся Никитюк рассекретила оригинальный подарок жениху-военному на 30-летие

Леся Никитюк с женихом

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Украинская телеведущая Леся Никитюк рассекретила оригинальный подарок жениху-военному Дмитрию Бабчуку на 30-летие.

Так, 9 июня в семье знаменитости был праздник. У возлюбленного ведущей был день рождения. Более того, в этом году Дмитрий Бабчук еще и праздновал юбилей, поскольку ему исполнилось 30 лет. Военный получил множество поздравлений и теплых слов с пожеланиями.

В своем Instagram Леся Никитюк поделилась, что и ее подписчики активно поздравляли жениха с днем рождения. Поэтому, знаменитость поблагодарила за все теплые слова. Вместе с тем ведущая с юмором рассекретила особенный презент Дмитрию. Звезда отметила, что она сделала его отцом, а это и есть лучший подарок.

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Сын Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

«Спасибо всем за поздравления. Такое ощущение, что это был мой день рождения. Если вы меня спросите, что я подарила Дмитрию, то ребенка!» — отметила Леся.

Кстати, уже 15 июня в семье знаменитости будет еще один праздник. Сыну ведущей исполнится годик. Поэтому, сейчас звезда готовится, чтобы по-особенному провести этот день.

Напомним, Леся Никитюк в день рождения жениха показывала его с их маленьким сыном. Ведущая также публично обращалась к возлюбленному.

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