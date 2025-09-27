Леся Никитюк рассекретила расходы на сына и покупает ли ему дорогие вещи

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк откровенно поделилась, как обустраивает гардероб для своего сына.

По словам Леси, она не покупает дорогие подарки или роскошные аксессуары для ребенка, а отдает предпочтение практичности и разумному подходу. В то же время она добавила, что от подобных подарков отказываться не будет.

"Серебряные ложечки и золотые соски — это не для меня. Если кто-то хочет подарить — приму, сама покупать не буду", — отметила ведущая в разговоре с Натальей Тур.

Никитюк добавила, что часто использует вещи, которые ей дарят для малышей, включая те, что уже были в пользовании. Такой подход, по мнению Леси, является абсолютно естественным и даже приятным: передача вещей от одной семьи к другой давно является доброй традицией.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая также подчеркнула, что не стоит представлять ее материнство как постоянный блеск и роскошь. Таким образом, для своего сына звезда выбирает обычную и комфортную одежду, которая подходит для активного детства, а роскошные аксессуары оставляет для подарков от близких.

