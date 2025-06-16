Леся Никитюк рассекретила срок беременности и как изменилось ее состояние

Леся Никитюк

Реклама

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая беременна первенцем, рассекретила свой срок и призналась, как изменилось ее состояние.

Знаменитость сейчас ждет рождения первенца. Более того, малыш ведущей уже вот-вот появится на свет, ведь, по словам Леси, она находится на последних неделях беременности. Никитюк в интервью изданию "Клац" говорит, что прекрасно себя чувствует. В частности, беременность у ведущей протекает хорошо. У Леси Никитюк не было токсикоза, гормональных сбоев, странных пожеланий в еде. Более того, во время беременности ведущая ведет активный образ жизни, занимается спортом и плаванием.

"У меня абсолютно не было токсикоза, никаких там гормональных скачков. Мне не хотелось ничего странного и посреди ночи я тоже не ела. Я продолжаю заниматься спортом и сейчас на последних неделях даже увеличила тренировки, плаваю по 3 километра в день", - делится знаменитость.

Реклама

Леся Никитюк

Правда, кое-что таки изменилось. Ведущая стала очень эмоциональной. Она вспомнила, как наткнулась на видео, где рожала кобыла. Знаменитости стало так жаль животное, что она расплакалась.

Также Никитюк поделилась, что изменилось ее отношение к самой себе. Она наконец-то дала себе возможность отдохнуть от постоянной нагрузки.

"Я позволила себе такой отдых, которого не было за последние лет двенадцать. Я могу точно сказать, что это абсолютно магический период в моей жизни. Я чувствую себя такой счастливой, такой спокойной", - заверила ведущая.

Напомним, недавно жених Леси Никитюк высказался о ее беременности. Также звезды украинского шоу-бизнеса уже отреагировали на новость, что ведущая ждет рождения первенца.

Реклама

Кстати, слухи о беременности Леси Никитюк ходили еще с января. Тогда источники сайта ТСН.ua сообщали, что знаменитость впервые станет мамой.