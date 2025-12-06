ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
844
Время на прочтение
1 мин

Леся Никитюк рассекретила свой подарок от жениха-военного на День святого Николая

Ведущая также порадовала возлюбленного ответным сюрпризом.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Леся Никитюк с женихом

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась подарком от жениха, военного Дмитрия Бабчука.

Так, 6 декабря, в День святого Николая, молодожены порадовали друг друга милыми сюрпризами. В фотоблоге звезда поделилась, что получила на праздник от Дмитрия теплый халат. Она не теряла времени зря и сразу примерила его. А еще один подарок Никитюк решила не распаковывать публично, а приберечь его для себя. Поэтому показала только розовый пакет и написала: «муж подарил на Николая».

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

В свою очередь Леся тоже не обошла вниманием подарок на праздник. И заранее позаботилась о покупке возлюбленному электростанка. Своим подарком Дмитрий похвастался у себя в сторис. Тем временем о подарках для маленького сына Оскара родители решили не рассказывать.

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская также показывала свой праздничный день. Вместе с младшей дочкой Соней она распаковала ее подарок и показала, что получила на День святого Николая старшая.

Дата публикации
Количество просмотров
844
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie