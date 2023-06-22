Леся Никитюк рассекретила вес и посветила фигурой в обтягивающем платье

Знаменитость призналась, что раньше никогда столько не весила, как сейчас.
Украинская ведущая Леся Никитюк решила не скрывать больше свой вес и рассекретила его поклонникам.
Своим секретом знаменитость поделилась в Instagram-stories. Леся опубликовала снимок, где она позирует в черном длинном обтягивающем платье на фоне стены. Как призналась звезда, сейчас она весит 65 кг. По словам Леси, впервые в жизни она видит такие цифры на весах.
"Кстати, мой вес сейчас 65 килограмм. Впервые в жизни. Запишите себе, зафиксируйте", — в шутку написала ведущая.
Тем не менее, Леся Никитюк не стесняется похвастаться своей фигурой и поделиться пикантными фотографиями. Недавно знаменитость опубликовала снимки, где она изображена в смелом наряде. Телеведущая в черном откровенном боди и леопардовых колготах продемонстрировала "березку".
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