Леся Никитюк рассекретила вес и посветила фигурой в обтягивающем платье

Знаменитость призналась, что раньше никогда столько не весила, как сейчас.

Украинская ведущая Леся Никитюк решила не скрывать больше свой вес и рассекретила его поклонникам.

Своим секретом знаменитость поделилась в Instagram-stories. Леся опубликовала снимок, где она позирует в черном длинном обтягивающем платье на фоне стены. Как призналась звезда, сейчас она весит 65 кг. По словам Леси, впервые в жизни она видит такие цифры на весах.

"Кстати, мой вес сейчас 65 килограмм. Впервые в жизни. Запишите себе, зафиксируйте", — в шутку написала ведущая.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Тем не менее, Леся Никитюк не стесняется похвастаться своей фигурой и поделиться пикантными фотографиями. Недавно знаменитость опубликовала снимки, где она изображена в смелом наряде. Телеведущая в черном откровенном боди и леопардовых колготах продемонстрировала "березку".

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