Леся Никитюк рассказала, как собиралась купить у Потапа песню: "Это очень дорого"

Леся Никитюк рассказала, как собиралась купить у Потапа песню: "Это очень дорого"

Звезда хочет выпустить вторую сольную композицию.

Украинская ведущая Леся Никитюк призналась, что хочет и дальше развивать свою певческую карьеру.

Знаменитость говорит, что планирует выпустить вторую песню. Однако, Леся, признается, что это слишком дорого стоит. Звезда поделилась в программе "Світське життя", что уже общалась с такими продюсерами, как Алексеем Потапенко и Русланом Квинтой касательно покупки композиции.

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"Я пришла к Потапу. Он озвучил цены на песни. Я сказала, что еще подумаю и ушла к другому продюсеру — Квинте. Это как на базаре. У одного спросила сколько песня стоит, ушла к другому. Быть артисткой в нашей стране это не выгодное дело. Это очень большая работа. Да и стоит слишком много ", — признается Никитюк.

Поэтому, Леся хоть и планирует выпустить свою вторую композицию, но когда это произойдет, пока неизвестно.

Отметим, что в прошлом году ведущая дебютировала в роли певицы. Знаменитость представила свою сольную песню под названием "Ями" и сняла на нее клип.

Кстати, Леся также рассказала о нашумевшее сообщение от Ким Кардашян. Знаменитость говорит, что пока не открывала его, она "ждет особого дня".

"Я жду своего дня рождения. Для того, чтобы открыть сообщение, нужно подготовиться, собрать друзей, арендовать большой экран. Только потом нажать на сообщения Ким, чтобы увидеть его полностью", — пошутила ведущая.

Почему Леся Никитюк не открывает сообщение от Ким Кардашьян

Напомним, недавно Слава Каминская впервые выпустила композицию на украинском языке. Песня получила название "Подзвони".

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