Леся Никитюк рассказала о своем экс-бойфренде и впервые показала их общее фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк не из тех, кто откровенно и охотно рассказывает о личной жизни.

Знаменитость держит ее за семью замками. В частности, ведущая вообще ничего не рассказывает о своих отношениях, а тем более не показывает возлюбленных. Однако на этот раз Леся Никитюк открыла занавес личной жизни и вспомнила бывших избранников.

Телеведущая рассказывала, как в юности ухаживала за волосами и опубликовала архивные кадры с тех времен. На одном из снимков Леся Никитюк позировала с парнем, который был ди-джеем. Как отметила знаменитость, она тогда была с ним в отношениях. К слову, на архивном фото Лесе Никитюк было 17 лет.

"Это ди-джей, с которым я встречалась", – коротко поделилась знаменитость.

Леся Никитюк с экс-бойфрендом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Впрочем, на этом откровения Леси Никитюк закончились. Сейчас вообще ничего не известно о личной жизни звезды, кроме того, что она не замужем. Ведущая тщательно скрывает все подробности. Так что, неизвестно, свободно ли сердце Леси Никитюк, или у нее есть рядом вторая половинка.

Напомним, тем временем молдавский юморист Иван Люленов более разговорчив о личной жизни. Недавно комик откровенно рассказал о ссорах с возлюбленной-украинской и вспомнил, какой последний романтический поступок совершил для избранницы.

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