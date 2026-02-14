ТСН в социальных сетях

Леся Никитюк растрогала особенным подарком жениху на День святого Валентина

Знаменитость подготовила несколько сюрпризов для возлюбленного.

Автор публикации
Валерия Сулима
Леся Никитюк с женихом

Украинская ведущая Леся Никитюк показала, как поздравила жениха, военного Дмитрия Бабчука, с Днем святого Валентина.

Знаменитость подготовила для возлюбленного несколько презентов. Первый был очень сильно особенный. Леся Никитюк подготовила Дмитрию открытку от их сына. На листе красовался маленький отпечаток руки мальчика, посередине которого виднелось сердечко. А в надписи говорилось о том, что это от Оскара папе.

Вот такую вот милую открытку получил жених Леси Никитюк

К выбору основного подарка Леся Никитюк подошла практично. Знаменитость подарила жениху электрическую зубную щетку.

"Такие вот полезные подарки на День влюбленных", - поделилась знаменитость.

Леся Никитюк выбрала довольно практичный подарок

Отметим, Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук рассекретили свои отношения осенью 2024 года. Уже в январе 2025-го пара обручилась. В июне того же года ведущая родила первенца - сына Оскара. Кстати, поговаривают, что пара уже и успела заключить брак. Хотя влюбленные это не подтверждают, но недавно Леся Никитюк заговорила о планах на свадьбу с женихом.

