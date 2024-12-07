Леся Никитюк резко обматерила мошенника, который впутал ее в финансовую махинацию

Украинская ведущая Леся Никитюк стала жертвой мошенников и сделала публичное заявление.

В своем фотоблоге звезда раскрыла схему обмана. Никитюк утверждает, что ее именем воспользовались в целях наживы. Ведущая уверена, что за этим стоит злоумышленник по имени Сергей. Именно он, как отмечает блогерша, создал Telegram-канал и продвигал депозитные вложения от ее имени. Мол, Леся Никитюк уже получает определенные проценты.

Однако знаменитость вышла на связь, чтобы опровергнуть эту информацию. И подчеркнула фанам не доверять ни мошенникам, ни "быстрым деньгам". В свою очередь, Леся не сдержала эмоций и прямо в сторис обматерила Сергея за преступные действия.

"Есть Telegram-каналы, в которых рассказывают, что я получаю проценты от депозитов… Какая-то финансовая махинация. С радостью показываю вам лицо п*дор*са Сергея, который сделал этот канал и обо всем этом рассказывает. Это ложь! Не ведитесь на нее! Все мы знаем, что легкие деньги – лохотрон! Их нужно зарабатывать своим трудом и платить налоги!", - подчеркнула Леся.

Леся Никитюк наткнулась на мошенника / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кроме того, знаменитость расставила все точки над "і" в личной жизни. Так, недавно Никитюк в Сети приписывали официальное замужество. Впрочем, сама знаменитость также назвала это ложью. В то же время, она еще раз напомнила фанам, что доверять нужно только достоверным источникам, то есть ей и ее официальным страницам.

"Я не конфликтный человек. Но должна озвучить некоторые моменты. Потому что они должны быть озвучены именно мной, не написаны. Все о моей личной жизни, когда пишут, что я замужем или вышла замуж — все неправда. Вы все понимаете это, потому что я бы с вами поделилась", — добавила ведущая.

Напомним, недавно певица Klavdia Petrivna также неоднократно становилась жертвой мошенников. Она рассекретила, как неизвестные пытались помешать ее творческой деятельности.

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