Леся Никитюк резко отреагировала на ярмо "незамужней" и сплетни о суррогатном материнстве: "Это больно"

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк высказалась о давлении общества на ее личную жизнь.

38-летняя телеведущая откровенно рассказала, как общество годами вмешивалось в ее жизнь, навешивая ярлыки и делая бестактные предположения. По словам Леси, надоедливый вопрос «когда уже свадьба?» преследует ее почти полжизни. В интервью для издания "Клац" звезда призналась, что разговоры вокруг ее семейного статуса превратились в настоящее давление.

«Вопрос „когда уже свадьба?“ мне задают лет пятнадцать. И весело, и грустно наблюдать, как люди реагируют на мой семейный статус. Когда появился Дмитрий, все сразу начали писать: „О, наконец!“. Потому что если я не показываю отношений, то, оказывается, автоматически одинока. Чаще всего такое спрашивают пожилые женщины. Это давление. Почему я должна жить по их советам? Я даже иногда чувствовала себя виноватой, что не оправдываю чужих ожиданий. Но если подумать — какого черта?» — отметила звезда.

Леся Никитюк и ее жених / © instagram.com/lesia_nikituk

В этом году ведущая впервые стала мамой в 37 лет — она родила сына от своего жениха, военного Дмитрия Бабчука. Но, как говорит Никитюк, даже после пополнения в семье хейта меньше не стало. Наоборот — новые сплетни появлялись буквально из ниоткуда. Телезвезда привела пример, как в ее родном Хмельницком начали предполагать, что якобы Леся «не сама родила», а воспользовалась услугами суррогатной матери из-за возраста.

«Я понимаю, что люди спрашивают это по инерции. Но очень хочется, чтобы они менялись. Потому что это может быть больно. Особенно, когда тебя обсуждают незнакомцы. Представьте: в Хмельницком подруга нашей семьи услышала, как две девушки громко обсуждают, что я родила, но „видимо не сама, потому что в 37 это уже старая, наверное это была суррогатная мать“. Это унизительно. Хочу, чтобы общество поняло: быть незамужней в 37 — это ок. Рожать в 37, в 40, в 45 — тоже ок. Замораживать яйцеклетки — ок. Хватит осуждать. Надо учиться такту», — отметила Леся.

