Леся Никитюк резко ответила на критику в Сети: "Не занимайтесь х*рней!"

Телеведущая Леся Никитюк резко ответила на критику хейтеров, с которой сталкивается в Сети.

Знаменитости надоело читать в комментариях непрошенные советы или критику своего облика, особенно от взрослых женщин. Поэтому молчать она не стала и написала все, что думает в сторис в Instagram.

"Уважаемая рубрика "цьоця Наташа" вы уважаемые дамы 50+, вы выращиваете гортензии и выставляете фотки с внуками, а еще прекрасные блюда сфотографированы на непротертую камеру! Я с уважением отношусь к вашим комментариям о моих губах, но не вы будете мне рассказывать, и как я должен делать со своей внешностью.Я понимаю что вы хотите контролировать меня и рассказывать, как и что мне колоть! Но у меня есть мама Кэт, которая прекрасно с этим справляется.И если мы захотим мы наколем себе все и вас спрашивать не будем! Смотрите за своими дочерями, любите их и рассказывайте, что и куда она должна колоть. Моя мама вашим детям комменты не пишет", — написала возмущенная Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая посоветовала всем комментаторам лучше сосредоточить свое внимание на помощи государству и ВСУ.

"Донатьте на ВСУ и генераторы, "цьоци Наташи" и все суперкомментаторы с закрытыми профилями. Не занимайтесь херней! Или бл*дь беды мало?", — написала Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кроме того, Никитюк отметила, что для нее важно не количество подписчиков в соцсетях, а то, насколько эта аудитория ее поддерживает.

"Я всегда себя умела защитить от злости, зависти и просто г*вна в мою сторону. Я уважаю и люблю себя такой, какой я есть. Только я сама буду решать, как мне жить мою жизнь. Выходить замуж или нет. Рожать детей или (по-любому рожать). У меня нет нескольких жизней, а есть одна, которую я проживаю достойно во всех понятиях", — добавила ведущая.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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