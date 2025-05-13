Леся Никитюк резко поставила на место критиков ее внешности и сделала заявление: "Не узнаете правды"

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк резко ответила на негативные комментарии в Сети.

Так, недавно звезда в фотоблоге обнародовала фото из путешествия в Одессу и показала, как проводит время в "городе, который часто испытывает боль, но продолжает жить". На серии фотографий ведущая попозировала на фоне города, а также в разных заведениях. Однако хейтеры взялись за свое и подняли волну критики ее внешности. В результате Леся не сдержалась и пригрозила всем недовольным блокировать их без объяснений.

"Люди, мне никогда не было трудно блокировать долб*б*в. По-другому я сказать не могу! Моей странице в Instagram уже 13 лет! Ясно, что я не могу контролировать поток людей, а с войной еще и п*д*р*в всяких, ипсо и других. Но есть и наши хорошие люди, которые иногда пишут ну такое говно, что на голову не налезает… Поэтому вы тоже при всем уважении идете в блок. И не нужно потом писать моему менеджеру, а почему меня заблокировали. Значит, есть за что, значит, я так хочу, значит, вы захотели н*ср*ть! Я вам не клининг", – написала Никитюк.

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Сообщение Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

В сторис 37-летняя ведущая гневно отметила, что тщательно заботится о себе и тратит большое количество ресурсов для безупречного вида. Поэтому считает необходимым игнорировать и блокировать недоброжелателей. В то же время она раскрыла настоящие секреты своих хороших фото:

"Я - это я! Я меняюсь, как себе хочу, и становлюсь лучше для себя, не теряя себя! Я максимально открыта к критике. Но эти тупые поносы "а что с носом, а что с губами, что худая такая!" - это какой-то "вонючий сюр", который заражает всех без исключений! Все сдурели на процедурах и пытаются узнать, кто и что себе колол и надувал! И знаете что? Вы никогда не узнаете правду. И это говорю вам я – человек, который тратит кучу денег на косметику, витамины, качественные продукты, кучу времени на правильный ракурс, чтобы сфоткаться, человек, который рано встает, чтобы поймать красивое солнце на лице, человек, который фоткает себя всегда только с одной стороны, потому что с другой имеет горбинку на носу. Человек, который с помощью четырех карандашей и трех помад может сделать себе губы любого размера! Поэтому, люди, не обманывайтесь и не ищите врача Линдси Лохан – он все равно вам не по карману! Смотрите за собой, ухаживайте и любите себя, все остальное добавите в Face App", - добавила звезда.

Сторез Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что недавно ведущая Ольга Фреймут шокировала, как ботокс навредил ей.