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Леся Никитюк родила первенца: известные украинские звезды поздравили ее с появлением сына
Оказалось, ведущая рассекретила беременность в момент, когда уже тайно родила первенца.
Украинская телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой - 15 июня она родила сына.
Звезда официально рассекретила свою беременность 16 июня и показала фото с округлым животиком. Но на самом деле уже 15 июня она тайно держала на руках новорожденного малыша. И все же радостную весть о пополнении в семье она с женихом, военным Дмитрием Бабчуком сообщила только сегодня, 20 июня.
В Сети под публикацией с фото с выписки из роддома собралось множество юзеров и звездных коллег Леси Никитюк. Все они искренне порадовались за новоиспеченную маму и ее возлюбленного и пожелали всего наилучшего их семье, которая теперь стала больше.
"Лесюня! Какое счастье! Поздравления вашей семье" — Надя Дорофеева
"Поздравляю! Много молока, тихих ночей, без коликов и газиков, кайфуй, Лесюня, первый год — самый сладкий" — Анна Саливанчук
"Лучшее, что может в жизни произойти! Леся, поздравляем! Счастья сыночку!" — Юрий Горбунов
"Аа! Невероятная! Как круто! Поздравляю вашу семью" — Джамала
"Леся! Я вас поздравляю!" — Мишель Андраде
"Поздравляю!" — Тимур Мирошниченко
"Почему родила ты, а плачу я? Спасибо тебе за лучшие светлые новости в эти дни. Поздравляю вас" — Маша Ефросинина
"Счастья и безумной любви на долгие годы! Сын — это круто" — Григорий Решетник
"Лесичка, искренне поздравляю!" — Виктор Павлик
Напомним, недавно жених Леси Никитюк раскрыл, как узнал о пополнении в семье в символическую дату во время выполнения военных заданий.