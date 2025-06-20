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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Леся Никитюк родила первенца: известные украинские звезды поздравили ее с появлением сына

Оказалось, ведущая рассекретила беременность в момент, когда уже тайно родила первенца.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Леся Никитюк с сыном, Маша Ефросинина, Надя Дорофеева

Леся Никитюк с сыном, Маша Ефросинина, Надя Дорофеева

Украинская телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой - 15 июня она родила сына.

Звезда официально рассекретила свою беременность 16 июня и показала фото с округлым животиком. Но на самом деле уже 15 июня она тайно держала на руках новорожденного малыша. И все же радостную весть о пополнении в семье она с женихом, военным Дмитрием Бабчуком сообщила только сегодня, 20 июня.

В Сети под публикацией с фото с выписки из роддома собралось множество юзеров и звездных коллег Леси Никитюк. Все они искренне порадовались за новоиспеченную маму и ее возлюбленного и пожелали всего наилучшего их семье, которая теперь стала больше.

Леся Никитюк выписалась из роддома / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк выписалась из роддома / © instagram.com/lesia_nikituk

  • "Лесюня! Какое счастье! Поздравления вашей семье" — Надя Дорофеева

  • "Поздравляю! Много молока, тихих ночей, без коликов и газиков, кайфуй, Лесюня, первый год — самый сладкий" — Анна Саливанчук

  • "Лучшее, что может в жизни произойти! Леся, поздравляем! Счастья сыночку!" — Юрий Горбунов

  • "Аа! Невероятная! Как круто! Поздравляю вашу семью" — Джамала

  • "Леся! Я вас поздравляю!" — Мишель Андраде

  • "Поздравляю!" — Тимур Мирошниченко

  • "Почему родила ты, а плачу я? Спасибо тебе за лучшие светлые новости в эти дни. Поздравляю вас" — Маша Ефросинина

  • "Счастья и безумной любви на долгие годы! Сын — это круто" — Григорий Решетник

  • "Лесичка, искренне поздравляю!" — Виктор Павлик

Напомним, недавно жених Леси Никитюк раскрыл, как узнал о пополнении в семье в символическую дату во время выполнения военных заданий.

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