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Леся Никитюк с месячным сыном вернулась в Киев и в топе показала, как изменилось ее тело
Ведущая призналась, какого режима придерживается во время восстановления организма после родов.
Украинская ведущая Леся Никитюк после отпуска в родном Хмельницком в кругу семьи вернулась с сыном домой.
В фотоблоге артистка показала себя в дороге в Киев. Как и раньше звездная мама не показала малыша, но отметила, что он всегда едет в детском автокресле. После приезда Леся призналась, что была неприятно удивлена своим "урожаем", ведь ее базилик на террасе съели насекомые.
Также Никитюк показала свою фигуру через пять недель после родов. Ведущая в топе и джинсах призналась, что сейчас она очень довольна состоянием тела. И хотя она хочет как можно скорее вернуть свою форму, которая была до родов, но все же благодарна телу и за такие постепенные изменения.
"Мы приехали в Киев. Я влезла в свои джинсы. Это пятая неделя после рождения малого тарантула. Я очень довольна своим телом и организмом. Видно, что нет такой сухости на теле, которую я люблю, потому что я пока неактивно занимаюсь спортом. Не даю себе еще таких нагрузок и к тому же у меня грудное вскармливание и пачка "Марии" в день, но меня все устраивает", — рассказала Леся.
Напомним, недавно Леся Никитюк уютно отпраздновала первый месяц жизни сына и показала милое застолье с родными.