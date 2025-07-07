Леся Никитюк с новорожденным сыном поехала в Хмельницк и показала, как время с родными проводит

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Телеведущая Леся Никитюк, которая родила сына 15 июня, показалась дома с родными.

Так, звезда поехала погостить к родителям в Хмельницк. Там ее ждали не только мама и папа, а также племянница и остальные родственники. Поэтому в фотоблоге она показала несколько кадров из дома и их развлечения. В частности, как ее племянница играла с ее собачкой Рафиком.

Племянница Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Кроме того, Леся поделилась, что после приезда домой у нее появилось больше времени на себя после рождения сыночка. Все потому, что родственники взяли основные обязанности на себя, а звезде дали время отдохнуть. Поэтому ведущая не теряла возможности и пошла на прогулку и отдохнула наедине за кофе. Однако после такой короткой разлуки с сыночком призналась, что на самом деле все это время ей хотелось вернуться к нему и семье.

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Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Пока мама Кэт, Анюта и Полина соревнуются за звание лучшей няни меня отпустили погулять на два часа, но я справлюсь за 30 мин, потому что уже скучаю", - поделилась Никитюк.

Напомним, недавно известный блогер рассекретил имя сына Леси Никтюк, но сама ведущая пока что воздерживается от комментариев и подтверждений информации.