Леся Никитюк с одномесячным сыном приехала в Одессу и показала милое совместное фото

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Телеведущая Леся Никитюк с маленьким сыном приехала на морской отдых.

В Instagram звездная мама поделилась, что вместе с одномесячным малышом сейчас находится в Одессе. В сторис Леся показала невероятную панораму, которая открывается из ее гостиничного номера на рассвете. На атмосферной фотографии виднеется пляж и море.

Кроме того, Никитюк во время материнских хлопот не забывает посвящать время релаксу. Поэтому уже наведалась в любимое заведение и насладилась моментом. В то же время знаменитость показалась и с сыном. Правда, она все еще придерживается приватности для малыша и показала его только у себя на руках оригинальным способом. В частности, запечатлела их тень на стене во время рассвета.

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Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Маленький Будда на моле", — восхитила подписью кадра ведущая.

Напомним, сейчас малышу уже чуть больше одного месяца и он уже активно путешествует с мамой. А недавно во время пребывания дома в Киеве Леся Никитюк показала жениха-военного Дмитрия Бабчука и как он убаюкивал их сына.