Леся Никитюк с огромным бокалом вина показала, как с родителями праздновала их "рубиновую свадьбу"

Родители звезды 40 лет в браке.

Украинская ведущая Леся Никитюк на днях отпраздновала 40-летие брака своих родителей.

На странице в Instagram знаменитость показала, как семья праздновала "рубиновую свадьбу". Так, звезда с мамой и папой устроили ужин во дворе. Леся запостила милое фото виновников торжества. На фотографии пара улыбаясь демонстрировала свои обручальные кольца.

instagram.com/lesia_nikituk

А сама Никитюк не удержалась от шуток и устроила импровизированный фотосет с огромным бокалом вина.

instagram.com/lesia_nikituk

"Большой бокал поднимаю за родителей! 40 лет вместе, в горе и радости, в бедности и не очень богатстве. Мама Кэт и Ив-Сент-Иван, чтобы вы мне были здоровы! Есть у вас невестка, приведу вам зятя. Пусть поцелуются Иванко и Катя", — написала телеведущая.

В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям и отметили, что Леся похожа на маму.

От всего сердца искренние поздравления

Очень похожа на маму

Если бы 40 лет они не встретились и не полюбили друг друга — не было бы у нас такой замечательной и мегапозитивнойЛеси

Напомним, ранее Леся Никитюк в купальнике и прозрачном парео сравнила себя с Кайли Дженнер. Ведущая очаровала образом.

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