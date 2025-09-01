Леся Никитюк с подросшим двухмесячным сыном попозировала для милого фото в поле подсолнухов

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк впервые за долгое время показала своего первенца.

Ведущая в фотоблоге обнародовала результат импровизированной фотосессии в поле с подсолнухами. Звездная мама на милом кадре предстает с маленьким сыночком, которому исполнилось уже два месяца. На их фоне виднеется роскошное черное авто и живописное украинское поле.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

"Наше все", — растрогала подписью знаменитость.

Невооруженным глазом заметно, что мальчик уже значительно подрос. Об этом в комментариях написали десятки пользователей. В то же время фаны Никитюк засыпали ее первенца пожеланиями и комплиментами.

А как уже малыш подрос. Пусть растет здоровеньким

Какая прелесть!

Мамин пончик

А скоро пойдет в первый класс

К слову, Леся Никитюк скрывала почти всю свою беременность. Лишь после родов 15 июня она обнародовала счастливую весть о пополнении в семье. Отцом первенца ведущей является ее жених, военный Дмитрий Бабчук. Имя малыша родители пока не раскрывают.

Напомним, недавно коллега Леси Никитюк, волонтер Сергей Притула приоткрыл тайну имени ее сына.