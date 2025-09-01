- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 1 мин
Леся Никитюк с подросшим двухмесячным сыном попозировала для милого фото в поле подсолнухов
Ведущая поделилась редким семейным кадром.
Украинская ведущая Леся Никитюк впервые за долгое время показала своего первенца.
Ведущая в фотоблоге обнародовала результат импровизированной фотосессии в поле с подсолнухами. Звездная мама на милом кадре предстает с маленьким сыночком, которому исполнилось уже два месяца. На их фоне виднеется роскошное черное авто и живописное украинское поле.
"Наше все", — растрогала подписью знаменитость.
Невооруженным глазом заметно, что мальчик уже значительно подрос. Об этом в комментариях написали десятки пользователей. В то же время фаны Никитюк засыпали ее первенца пожеланиями и комплиментами.
А как уже малыш подрос. Пусть растет здоровеньким
Какая прелесть!
Мамин пончик
А скоро пойдет в первый класс
К слову, Леся Никитюк скрывала почти всю свою беременность. Лишь после родов 15 июня она обнародовала счастливую весть о пополнении в семье. Отцом первенца ведущей является ее жених, военный Дмитрий Бабчук. Имя малыша родители пока не раскрывают.
Напомним, недавно коллега Леси Никитюк, волонтер Сергей Притула приоткрыл тайну имени ее сына.