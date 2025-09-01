ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
50
Время на прочтение
1 мин

Леся Никитюк с подросшим двухмесячным сыном попозировала для милого фото в поле подсолнухов

Ведущая поделилась редким семейным кадром.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Леся Никитюк

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк впервые за долгое время показала своего первенца.

Ведущая в фотоблоге обнародовала результат импровизированной фотосессии в поле с подсолнухами. Звездная мама на милом кадре предстает с маленьким сыночком, которому исполнилось уже два месяца. На их фоне виднеется роскошное черное авто и живописное украинское поле.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

"Наше все", — растрогала подписью знаменитость.

Невооруженным глазом заметно, что мальчик уже значительно подрос. Об этом в комментариях написали десятки пользователей. В то же время фаны Никитюк засыпали ее первенца пожеланиями и комплиментами.

  • А как уже малыш подрос. Пусть растет здоровеньким

  • Какая прелесть!

  • Мамин пончик

  • А скоро пойдет в первый класс

К слову, Леся Никитюк скрывала почти всю свою беременность. Лишь после родов 15 июня она обнародовала счастливую весть о пополнении в семье. Отцом первенца ведущей является ее жених, военный Дмитрий Бабчук. Имя малыша родители пока не раскрывают.

Напомним, недавно коллега Леси Никитюк, волонтер Сергей Притула приоткрыл тайну имени ее сына.

Дата публикации
Количество просмотров
50
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie